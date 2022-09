Nijnsel haalt uit tegen Pusphaira; Tongelre lijdt knotsgekke 3-9 nederlaag

WEC - Mariahout 1-1.

De puntendeling voelde voor Mariahout als een verlies. Op bezoek bij WEC domineerde het de eerste dertig minuten en kwam het op voorsprong dankzij Huib van Zutphen. In de tweede helft was het overwicht nog groter en kreeg het kans op kans, scoren lukte net niet meer. Vijf minuten voor tijd kreeg Mariahout de deksel op de neus toen WEC de gelijkmaker scoorde.

Woenselse Boys - Avesteyn 0-4.

Woenselse Boys werd vanaf het begin achteruit gedrukt. Na ongeveer een kwartier spelen scoorde Avesteyn daardoor twee keer: 0-2. Daarna werd de thuisploeg wat sterker, maar moest voor rust alsnog de 0-3 incasseren. In de tweede helft ging het spel iets meer gelijk op, toch was het Avesteyn dat nog scoorde. In de 86ste minuut werd het 0-4.



Nijnsel - Pusphaira 5-0.

Nijnsel een maatje te groot. Eerste doelpunt viel in de 23ste minuut. De 2-0 kwam in de 44ste minuut uit een omschakeling. In het eerste kwartier na rust kwam Pusphaira wat beter in de wedstrijd, maar in de 60ste minuut werd het 3-0. De overige treffers vielen in het laatste kwartier.

Tongelre - VOW 3-9.

Michael van Hout maakte in de eerste minuut 1-0 en later werd het 1-1. Van Hout zorgde voor twee Eindhovense treffers, maar een goal werd afgekeurd, waardoor het 2-1 bleef. Toen werd het 2-2 door een fout van de Tongelre-doelman. Gerard van de Ven maakte 3-2, maar na rust keerde de wedstrijd om. VOW scoorde maar liefst zeven keer en bepaalde de eindstand op 3-9.

Nieuw Woensel - Boxtel 2-2.

Nieuw Woensel kwam met 0-2 achter met rust. Na de pauze maakte Erdem Erdogan 1-2 en zorgde Jordy Verhagen voor 2-2 Jordy. Daarna werd Nieuw Woensel een penalty onthouden. Ondanks een gelijkspel, had de thuisploeg recht op de winst.

Irene - Tivoli 5-2.

In het begin van de eerste helft had Tivoli het lastig met de razendsnelle voorhoede van Irene, twee van deze aanvallen zorgden in het eerste kwart voor een 2-0 voorsprong voor de thuisploeg. Op slag van rust deed Tivoli iets terug: Luc Verbeek kopte een voorzet van Bas de Haas keihard tegen de touwen. Direct na rust kreeg Irene een zeer discutabele penalty, in de tumult die daarop ontstond ontving Niels de Haas zijn 1e en 2e gele kaart en kon vertrekken. De penalty werd benut en Tivoli was het even kwijt, want ook de 4-1 en 5-1 volgde snel. Na 65 minuten maakte Mustafa Nawabi de 5-2, waarna er onenigheid met de doelman van Irene ontstond. Beide kregen een gele kaart, voor Nawabi was dit zijn tweede en ook hij kon vertrekken. Nog geen twee minuten later ontving Youness Bazhar ook zijn 2e gele kaart, dus Tivoli moest verder met acht man. In de slotfase wist Tivoli de schade te beperken, het bleef bij 5-2.

Boskant - Essche Boys 1-2.

Boskant kwam voor rust met 0-2 achter. Boskant kwam nog terug via Stijn van den Biggelaar in de tweede helft. Meer zat er voor de thuisploeg niet in.