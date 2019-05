Nijnsel Vrouwen verder in problemen

TRANSFER Eindhoven­se spits Serhat Koç verruilt TEC voor Esperanza Pelt

1 mei De 28-jarige Eindhovense spits Serhat Koç stapt na dit seizoen van TEC over naar het Belgische KFC Esperanza Pelt. Die club speelt op het vijfde niveau in België. Met TEC is Koç nog in de race voor promotie naar de tweede divisie. Hij maakte dit seizoen 22 doelpunten voor de ploeg uit Tiel.