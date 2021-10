Nijnselse coach Ruud van der Rijt met RPC op bezoek op vertrouwd terrein: ‘Gun Nijnsel ’t beste, maar zondag niet’

Na de nipt verloren derby uit tegen SBC wacht Nijnsel zondag thuis opnieuw een saillante wedstrijd. Bij opponent RPC zit de Nijnselse coach Ruud van der Rijt (32) op de bank, die zelf nog als speler actief is in het nieuwe zaterdagteam van Nijnsel.

uud van der Rijt, bezig aan zijn derde seizoen als trainer van RPC, was verheugd toen bleek dat Nijnsel bij de nieuwe competitie-indeling van 3C naar 3D was verhuisd en zo in dezelfde klasse als RPC belandde. Hij begon zijn voetbalcarrière in de pupillen van Nijnsel en speelde er na zijn profavonturen bij FC Eindhoven en Willem II nog drie jaar in het eerste elftal.

Nadien was Van der Rijt in Nijnsel 6 actief en sinds dit seizoen komt hij in de reserve vijfde klasse uit voor het nieuwe zaterdagteam van Nijnsel, een ploeg met veel voormalig eerste elftalspelers onder wie ook zijn oudere broers John en Paul.

,,We hebben een leuk team en het is ook fijn om nog met mijn broers samen te kunnen voetballen”, vertelt de RPC-coach. ,,Ik verwacht dat veel van mijn ploeggenoten zondag komen kijken, een leuk potje en speciale wedstrijd voor mij. De enige keer dat ik ooit tegen Nijnsel moest, was in mijn tijd bij FC Eindhoven. We speelden toen een oefenduel in Nijnsel, bij die gelegenheid mocht ik op het veld mijn eerste profcontract tekenen. Nijnsel blijft mijn cluppie en ik gun ze het beste, maar ik wil zondag natuurlijk winnen met RPC.”

Hoogtijdagen

Nadat Van der Rijt door een knieblessure moest stoppen als profvoetballer, speelde hij vanaf 2014 nog drie seizoenen in het vaandelteam van Nijnsel. Het waren de hoogtijdagen van de club. In 2015 kon het kampioenschap in de vierde klasse gevierd worden, waarna Nijnsel als debutant in de derde klasse een periodetitel veroverde. Van der Rijt: ,,Van het huidige eerste team ken ik nog 95 procent van de spelers. Of ze zondag extra gemotiveerd zijn omdat ik de coach bij de tegenstander ben? Nou, ik hoop juist dat mijn spelers een stapje extra zullen zetten om mij op een zege te trakteren in Nijnsel.”

Waar de hoofdmacht van Nijnsel na twee speelronden nog puntloos is, won Van der Rijt zowel met RPC als het zaterdagteam van Nijnsel de eerste twee competitieduels. ,,Ik vind zelf voetballen nog veel te leuk om daarmee te stoppen, al is het allemaal niet meer heel hoogstaand. Zaterdagvoetbal is ideaal voor mij, dan kan ik na afloop nog met mijn teamgenoten in de kantine blijven hangen en me op de zondagen volledig richten op het trainerschap.”

Nadat RPC in de poulefase van de districtsbeker verrassend sneuvelde door een nederlaag bij vierdeklasser DOSL, boekte de Stratumse ploeg in de competitie nipte zeges op Wilhelmina Boys en Dommelen. ,,Het waren wel dikverdiende overwinningen, maar qua spel moeten we ons nog verbeteren”, vertelt Van der Rijt. ,,We willen meedoen om het kampioenschap en ik verwacht dat het tussen ons, Bladella, Unitas’59 en PSV zal gaan. Vooralsnog kampen we met veel blessures, maar kunnen met onze brede selectie gelukkig veel opvangen.”