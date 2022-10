Nik Bierens met debutant Hoogeloon op overlevingstocht in de tweede klasse: ‘Een zware opdracht’

HOOGELOON - Hoogeloon komt dit seizoen voor het eerst in de geschiedenis uit in de tweede klasse. Het wordt een uitdaging voor de kleine club, maar hoofdtrainer Nik Bierens (42) mikt op handhaving. ,,Een zware opdracht.”

Het leven van Hoogeloon-trainer Nik Bierens is weer als vanouds. Werken, training geven, eens per week een UEFA A-trainerscursus en op zaterdag scoutingswerk voor PSV. Hoe anders was dat in de derde week van juni, daags na de play-offserie. Het was feest bij de dorpsclub, na een zenuwslopende finale. 26 strafschoppen kostte het om het Schijndelse Avanti’31 te vloeren.

Daardoor komt Hoogeloon dit seizoen voor het eerst in het 82-jarige bestaan uit in de tweede klasse. ,,We gaan ons proberen te redden”, vertelt Bierens vanuit zijn Belgische woonplaats Dessel, zo’n tien minuten van de Nederlandse grens vandaan. ,,Als wij uit de gevarenzone blijven, dan hebben wij het goed gedaan.”

Kleine club

Handhaving, het gaat een uitdaging worden voor het elftal van Bierens. Met minder dan 2500 inwoners is Hoogeloon geen oneindige bron van voetballers. De club is klein en ervaring met de competitie ontbreekt. Bovendien treft Hoogeloon in de tweede klasse vaker grote verenigingen uit grote steden. Het contrasteert met de vorige seizoenen, toen veel tegenstanders nog uit kleine plaatsen uit de regio kwamen. Sterker nog, dit jaar komt alleen Veritas uit een nog kleiner dorp dan Hoogeloon: het Limburgse Neeritter.

Doelstelling is plek acht, waarmee de nacompetitie wordt ontlopen. ,,Het wordt geen onhaalbare opdracht, wel een hele zware”, erkent Bierens. ,,We moeten het doen met de riemen die we hebben. Als wij blessures of schorsingen hebben, komen we in de problemen. Dan hebben we te veel verval ten opzichte van andere clubs die veel groter zijn. Dat is het enige nadeel van een kleine club, hè.”

De onverwachte promotie is in zekere zin een vangnet voor de kleine selectie. De marges zijn dun, waardoor moeilijkheden zich gauw kunnen voordoen. Ongeacht de competitie. ,,Als er vijf jongens afwezig zijn, hebben we een gigantisch probleem. Vorig jaar hebben we vrijwel iedereen fit kunnen houden, met weinig blessures en schorsingen. Als we dat wel hadden, waren we misschien ook in de derde klasse in de problemen gekomen.”

Niks moet, alles kan

Bij Hoogeloon heerst daarom de gedachtegang: niks moet, alles kan. Ook tijdens de play-offs was dat de mindset. ,,We wilden niet per se promoveren, maar vooral een goed seizoen in de derde klasse draaien”, geeft Bierens toe. ,,Het is namelijk vrij snel gegaan bij de club. In het eerste uitgespeelde seizoen na het kampioenschap in de vierde klasse, zijn we gelijk weer gepromoveerd.”

Nieuwe regelgeving van de KNVB, waardoor meer teams tegen degradatie zullen spelen, had voor Hoogeloon niet ongunstiger kunnen uitvallen. Net na een historische promotie, is dat geen vervelende timing? ,,Ik denk dat het uiteindelijk een goede ontwikkeling is, want het niveau wordt hoger”, vertelt Bierens. ,,Maar als je nou net promoveert, is dat wel jammer”, grapt hij.

Wakker zullen ze er niet van liggen bij de club. Immers: de reis is minstens net zo belangrijk als de bestemming. ,,Als handhaving ons niet lukt: so what, wij zijn het kleine Hoogeloon. We hebben een mooie promotie gehad en zullen in ieder geval ons best hebben gedaan.”