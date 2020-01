Nooijen keert bij SJVV terug op het oude nest

Trainers­duo Van Teeffelen/Geerlings stopt na dit seizoen bij RKPVV

6 januari De toekomst van RKPVV is onzeker. De club kan volgend seizoen niet meer beschikken over Sportpark Warande en is druk bezig met de zoektocht naar een nieuw complex. Die zoektocht gaat verder zonder trainers Leon van Teeffelen en Frens Geerlings. Beiden gaven aan na dit seizoen de club te verlaten.