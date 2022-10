Nuenen,Bergeijk en Gestel door in districtsbeker

Nuenen - Marvilde 4-2. Nuenen kwam in de negentiende minuut op voorsprong door een doelpunt van Matt Bolhuis. Sil van Herwijnen bracht Marvilde vier minuten later weer op gelijke hoogte, 1-1. Dat was ook de ruststand. Ibrahim Barrie zette Nuenen in de 52ste minuut op 2-1 en drie minuten later was de 3-1 van Borus Ploegmakers een feit. Gideon Pieschel (ex-Nuenen) bracht in de 59ste minuut de spanning terug door de 3-2 te maken, maar Sil Sanders vergrootte de marge daarna weer voor Nuenen, 4-2.