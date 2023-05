Nuenen kan achterstand niet herstellen in restant van na wolkbreuk gestaakt duel

Door de nederlaag is Nuenen een plaatsje gezakt op de ranglijst; Venray wipt door de zege over de ploeg van trainer Ruud van der Rijt heen, waardoor Nuenen nu elfde staat. ,,Voetballend waren we in het restant van de eerste helft wat beter dan afgelopen zondag, al had Venray ook al eerder op 3-0 kunnen komen”, zei de coach na afloop. ,,In de tweede helft zijn we wat anders gaan spelen en hebben we continu op hun helft gespeeld. Met meerdere kansen op de 3-2, maar we waren uiteindelijk niet effectief genoeg.”