Nuenen kan goed begin niet vasthouden en gaat onderuit in Rosmalen

De bezoekers begonnen goed en kwamen na tien minuten op voorsprong. Mike de Meij drukte af voor 0-1 na een aanval over links. Even later draaide de spits knap weg maar ging het schot hoog over. De thuisploeg ging alsnog rusten met een voorsprong. Dennis Knuiman tekende na een klein half uur voor de gelijkmaker en Joey Hellstern zorgde na een goede redding van doelman Jeroen Keeris in de rebound alsnog voor 2-1.