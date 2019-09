Nuenen keihard onderuit bij promovendus: ‘7-0 doet pijn’

Nuenen kreeg in de openingsfase nog wel de eerste kansen van het duel. Patrick Phillippart, overgekomen van Geldrop, schoot in de achtste minuut over bij Juliana’31- doelman Kevin de Bruin. De bezoekers, waarbij middenvelder Colin van Gool de aanvoerdersband droeg, waren lange tijd de betere ploeg en claimden vlak voor rust een strafschop.

Dat verzoek werd niet gehonoreerd, waarna de thuisploeg nog in het eerste bedrijf twee keer toesloeg. In de 42ste minuut maakte Jens Rossen uit een corner 1-0 en twee minuten later zorgde Jay van Boxtel voor 2-0.

In mineur

,,We zijn even in mineur, want 7-0 doet pijn”, reageerde trainer Poortvliet. ,,In de eerste helft zag het er nog schitterend uit, na rust was duidelijk te zien dat we fysiek nog niet klaar zijn. Nu hebben zij drie punten en een mooie avond en gaan wij op naar volgende week.”