Nuenen krijgt defensie Minor niet kapot gespeeld

Daarmee blijft het verschil tussen de twee ploegen op de ranglijst vijf punten. Nuenen slaagde er zoals wel vaker dit seizoen niet in om de defensie van de bezoekers kapot te spelen en mocht zich nog gelukkig prijzen dat een van de grote kansen voor Minor niet in een doelpunt werd omgezet. Met name aanvaller Amin Elalji toonde zich een plaag voor de defensie van Nuenen.