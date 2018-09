Nuenen opent seizoen met glanzende zege

Tweemaal rood voor geplaagd Oranje Zwart maar dat wint wel: 2-5

17:17 BROUWHUIS - Een periode van grote tegenslag en frustraties over het mogelijke einde van de club speelde Oranje Zwart vanmiddag van zich af in Brouwhuis (2-5). Waar de club de laatste tijd in rechtszaal en gemeentehuis het gesprek van de dag leek, ging het vanmiddag weer om de bal en het spelletje.