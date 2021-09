Nuenen profiteert niet van overtal en verliest ook tweede competitieduel

En dat terwijl Nuenen ruim een half uur met een man meer speelde nadat Brahim Benahmed met twee keer geel van het veld moest. Daarop groef Minor zich in en met succes, want Nuenen slaagde er niet in door de Limburgse stellingen heen te breken. De ploeg van trainer Maurice Verberne werd slechts twee keer gevaarlijk, bij schoten van Sem van den Broek en invaller Antoni Forner Cuenca.

De achterstand liep Nuenen al in de eerste helft op. Een onhandige overtreding van Jasper de Jonge leverde Minor een penalty op, die door Cem Unal benut werd. Even later schreeuwde Nuenen ook om een strafschop na een duw in de rug van Van den Broek. Die werd niet gegeven en Dylan Gielis miste vrij voor de keeper de beste kans van de wedstrijd. Mede daardoor is Nuenen na twee wedstrijden nog zonder goals en punten.