Nuenen sluit 2019 als hekkensluiter af

TRAINERSCARROUSEL Van den Braken ook volgend seizoen trainer bij Acht

13 december Marco van den Braken blijft ook volgend seizoen hoofdtrainer bij Acht. De Eindhovenaar is bezig aan zijn vijfde seizoen bij de vierdeklasser. In de periode 2010-2013 was hij werkzaam bij de club en keerde er in 2018 terug voor een tweede termijn als hoofdtrainer.