Nuenen speelt gelijk bij Halsteren: ‘Punt was maximaal haalbare’

Het meeste balbezit was in de openingsfase voor Halsteren, terwijl Nuenen de organisatie goed op orde had. Daarna oefende de thuisploeg wat meer druk uit, maar de beste kans was net voor rust voor Nuenen. Een overtalsituatie werd echter niet goed uitgespeeld.

Na de pauze hadden de bezoekers wat meer druk op de bal, maar was Nuenen in de omschakeling slordig. De thuisploeg kwam na ruim een uur spelen op 1-0. Daarna stond Nuenen met de rug tegen de muur en mochten de bezoekers blij zijn dat het bij een tegengoal bleef. Daarna ging de ploeg van trainer Ruud van der Rijt wat opportunistischer spelen en zorgde Yart van Lieshout, die even daarvoor het veld in was gekomen voor Ibrahim Barrie, in de 79ste minuut voor de gelijkmaker.

Door die uitslag heeft Nuenen nu vijf punten uit vijf wedstrijden. ,,En we moeten eerlijk zijn. Een punt was in deze wedstrijd het maximaal haalbare”, zei trainer Ruud van der Rijt.