Nuenen stijgt na zwaarbevochten zege bij Meerssen naar vijfde plek

Nuenen kwam in de eerste helft na een omschakelmoment op voorsprong door een goal van Matt Bolhuis. Daarna werd Nuenen wat onder druk gezet en kreeg Wibe van Rooij een goede kans op een tweede treffer voor de bezoekers. In het tweede bedrijf speelde Meerssen de lange bal, wat Nuenen in de kaart speelde. Ondanks dat kwam Nuenen enkele keren in de problemen, maar de bezoekers bleven overeind en na enkele gemiste kansen trof invaller Billy de Jong in de slotminuut wel doel: 0-2.