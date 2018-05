Nuenen strikt Jordi Wapenaar van Jong Helmond Sport

EERSTE KLASSE C Best Vooruit nog in de race voor nacompeti­tie, Gestel kan zich niet meer direct veilig spelen

13 mei Nemelaer - Best Vooruit 1-2. Best Vooruit blijft in de race voor nacompetitie door de zege op directe concurrent Nemelaer. Pas na de rust werd de ban gebroken op sportpark De Walzaad in Haaren. In de 73ste minuut kopte Robin Buiks uit een hoekschop in alle vrijheid van dichtbij binnen, 0-1. Niet veel later sloeg Best Vooruit opnieuw toe uit een corner. Ditmaal was het Ronald de Koning die met het hoofd trefzeker was, 0-2. Een slotoffensief van Nemelaer leverde nog de 1-2 op, maar daar bleef het bij.