Nuenen verliest Wibe van Rooij aan UDI’19

Van Rooij wilde graag wat dichter bij huis gaan voetballen en was vorig jaar al dicht bij een overgang naar UDI’19. Hij kwam eerder voor Prinses Irene uit, de club uit zijn woonplaats. Hij stroomde er in 2015 vanuit de eigen jeugd door naar de selectie en promoveerde in 2018 met Prinses Irene naar de eerste klasse. Bij Nuenen was Van Rooij dit seizoen tot dusver goed voor vijf doelpunten.