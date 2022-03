Nuenen verschaft zich adem met zege op RKZVC

Nuenen kwam in de 21ste minuut op voorsprong toen de defensie van RKZVC de bal niet weg kreeg en Roy Olislagers de bal voor het inschieten had, 1-0. Voor de aanvaller was dat zijn vijfde competitiedoelpunt, waarmee hij clubtopscorer van Nuenen is. Na een fout in de opbouw van de bezoekers verdubbelde Ibrahim Barrie de score in de 34ste minuut. Daarna maakte doelman Jeroen Keeris een goede redding, net als in het begin van de tweede helft. Daarin kwam Nuenen niet meer in de problemen. Antoni Forner Cuenca schoot namens Nuenen nog een vrije trap op de buitenkant van de paal, maar het bleef bij 2-0.