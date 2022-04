Nuenen weet weer wat verliezen is

Nuenen - OJC Rosmalen 0-2.

In de heenwedstrijd was Nuenen de bezoekers nog nipt de baas geweest, zo ver liet de de nummer twee van de ranglijst op de Oude Landen niet komen. Na vier minuten spelen was het al raak voor OJC, dat op voorsprong kwam door een goal van Saad Laazizi. Nuenen kon moeilijk gevaarlijk worden en bleef vaak ver van het vijandelijke doel verwijderd. Na in de tweede helft enkele goede kansen te hebben gemist, kwam OJC in de 81ste minuut alsnog op 0-2. Dennis Knuiman verschalkte Nuenen-doelman Jeroen Keeris in de korte hoek en besliste daarmee de wedstrijd.