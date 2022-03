Nuenen wint overtuigend met teruggekeerde aanvoerder Verkuyl

Stijn Beekx viel door chronische buikpijn 16 kilo af en lag weken ziek op bed, maar is nu weer terug bij Best Vooruit

BEST - Met drie goals afgelopen zondag, een treffer afgelopen donderdag en dertien in totaal is Stijn Beekx weer belangrijk voor Best Vooruit. Dat was even niet vanzelfsprekend voor de aanvaller.

19 maart