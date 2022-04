Nuenen wint voor de derde keer op rij en klimt op de ranglijst

Longa’30 - Nuenen 0-3.

Nuenen speelde voor rust matig, maar had wel controle over de wedstrijd en er werd door de defensie niets weggegeven. Na de pauze gooide Nuenen het tempo omhoog en vonden de bezoekers beter de vrije ruimte. Na een goed omschakelmoment kwam Nuenen op 0-1 door een goal van invaller Wibe van Rooij. Die maakte even later ook 0-2, waarna de wedstrijd gespeeld was. Antoni Forner Cuenca zette de 0-3 eindstand op het bord. ,,We hebben volwassen gespeeld en het duel goed uitgespeeld”, toonde trainer Verberne zich tevreden. ,,Daarin hebben we een ontwikkeling doorgemaakt ten opzichte van een aantal maanden geleden.”