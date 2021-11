Nuenen wipt Geldrop uit bekertoernooi, monsterzege Marvilde op Hapert

video Bijzondere Maradona-imitatie op Tilburgs voetbal­veld: Sar­to-spits scoort met ‘hand van God’

Daniël Kuipers deed zondagmiddag op een regenachtige voetbalveld in Tilburg wat je niet kan bedenken in een jongensboek. De bal kwam door lucht en een paar seconden later is de amateurvoetballer voor heel even de overleden wereldvoetballer Diego Maradona.

1 november