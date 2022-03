NWC en Braakhuizen delen de punten; Sparta’25 klopt De Valk

NWC - Braakhuizen 1-1.

Er kwam geen winnaar in het treffen tussen NWC en Braakhuizen, 1-1. In de openingsfase was NWC sterker en kreeg het kansen maar scoorde het niet. Na een fout in de Astense defensie was het wel raak voor Braakhuizen toen Bob van de Ven scoorde, 0-1. NWC speelde erbarmelijk in het restant van de eerste helft. Na de thee begon het scherper en schoot Youri van Brussel de gelijkmaker binnen. NWC had Braakhuizen bij de keel en een voorsprong leek een kwestie van tijd maar nadat Tim van Dijk rood kreeg mocht het blij zijn met een puntendeling.