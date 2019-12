NWC en Bruheze bekeren verder, exit Mifano

NWC – FC Schadewijk 3-2.



Dankzij een treffer van Chesron Geuns in de laatste minuut van de reguliere speeltijd heeft NWC een 3-2 overwinning geboekt op FC Schadewijk. Na iets meer dan een kwartier spelen mocht Sam Ockers een strafschop nemen na een handsbal van Luc Ceelen, Ockers bleef koel en schoot feilloos raak. Vijf minuten later was het echter alweer gelijk op sportpark ’t Root, Benjemin Duah schoot raak. Enkele minuten voor het rustsignaal kwam de thuisploeg op een hernieuwde voorsprong dankzij een intikker van Damon Claessens. De tweede helft was zeven minuten bezig toen FC Schadewijk wederom op gelijke hoogte kwam: Danny Laukes profiteerde optimaal van een slippertje van NWC-goalie Gijs Brüsewitz. Het leek erop dat strafschoppen de beslissing moesten gaan brengen maar met een knal van afstand kroonde Chesron Geuns zich tot matchwinner. Voor een plek in de achtste finale neemt NWC het op zondag 19 januari op tegen Bruheze, de wedstrijd wordt gespeeld in Asten.

Bruheze – Avanti ’31 2-1.

Bruheze heeft zich dankzij een 2-1 overwinning op Avanti ’31 verzekerd voor een plek bij de laatste 32 in het districtsbeker. De bezoekers uit Schijndel hadden in de eerste helft het meeste balbezit maar konden amper gevaar stichten. De ploeg van trainer Peter Verstappen ging met een 1-0 voorsprong aan de thee: Luc Seelen scoorde op het half uur de openingstreffer. Het spelbeeld in de tweede helft veranderde nauwelijks en Bruheze bleef makkelijk op de been. Een miscommunicatie na iets meer dan een uur spelen zorgde echter voor de gelijkmaker. Bruheze kreeg het daarna zwaar en kon alleen gevaar stichten uit snelle counters, een kwartier voor tijd was het Robin Kemper die een counter doeltreffend afrondde.

Margriet – Mifano 4-1.