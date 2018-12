NWC grijpt periodetitel, SSE laat dure punten liggen in Weert

SV Laar – NWC 2-4 Dankzij een terechte 2-4 overwinning op SV Laar heeft NWC beslag weten te leggen op de eerste periodetitel. De ploeg van Roel Nabuurs begon stroef aan de wedstrijd en kwam na tien minuten op achterstand door een eigen doelpunt van Leon van den Bosch. Niet veel later was het Tijs van Tilburg die bijna wist te scoren voor de oranjehemden maar de doelman van SV Laar redde fraai. Op het half uur was het toch raak voor de koploper: Jeremias Carlos David wist NWC langszij te schieten. Vijf minuten later zorgde Jeroen van Deursen met een intikker voor de 1-2 ruststand. Beide ploegen waren amper bezig aan de tweede helft toen Carlos David wederom trefzeker was: 1-3. Met nog ruim twintig minuten op de klok kwam de thuisploeg terug in de wedstrijd en leek het nog spannend te worden maar met zijn tweede treffer van de avond bepaalde Van Deursen de eindstand op 2-4.

DESM – SSE 1-1

SSE heeft in de titelstrijd in de vierde klasse E kostbaar puntenverlies geleden op bezoek bij DESM. In een eerste helft waarin de kansen schaars waren had de ploeg uit Someren-Eind een optisch overwicht maar werd er niet gescoord. In de tweede helft bleef SSE de bovenliggende partij en kwam het na iets meer dan een uur spelen op voorsprong dankzij een treffer van Erwin Altena: 0-1. De thuisploeg drong daarna aan maar kreeg weinig kansen, tien minuten voor tijd was het toch raak toen een afgeslagen bal tegen de touwen werd geschoten: 1-1. Vijf minuten voor het laatste fluitsignaal dacht SSE recht te hebben op een strafschop na een overtreding op Bjorn van Tilburg maar de arbiter wuifde dit weg waardoor er in de stand geen verandering meer kwam. De achterstand op koploper ONDO bedraagt nu zeven punten.