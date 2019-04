NWC kan zondag al kampioen worden: ‘We maken een statement door zo snel mogelijk terug te keren in de tweede klasse’

Hoe klein de kans ook is, in Asten wordt er wel al serieus rekening mee gehouden. Na het gelijke spel van Liessel afgelopen donderdag was bij NWC direct duidelijk dat zondag al de titel gepakt kan worden. Er zijn nog vijf duels te spelen, voor NWC dan (19-51), maar de voorsprong is gigantisch. Alleen Liessel (16-32) en HBSV (14-24) kunnen NWC in theorie nog achterhalen. Maar aangezien NWC zestien van de negentien wedstrijden won en geen enkel keer verloor, lijkt het een kwestie van tijd voordat het kampioenschap binnen is voor NWC. ,,Ik schat de kans zelf klein in dat we het zondag al worden", vertelt Jeroen van Deursen, spits van NWC.

Zondag speelt NWC thuis tegen Laar, de week erop staat een uitduel met Merefeldia op het programma. ,,Thuis kampioen worden is mooier. Maar als het uit bij Merefeldia wordt, dan is het ook goed. We willen gewoon ongeslagen kampioen worden. Helaas is de competitie erg scheef getrokken, er zijn ploegen die vijf wedstrijden achter staan.”

Anti-climax

De kampioensrace van NWC zou ook uit kunnen monden in een anti-climax. Wint NWC zondag, verliest Liessel, maar pakt HBSV ook drie punten, dan bestaat de kans dat NWC donderdag zonder te spelen kampioen wordt. HBSV moet dan namelijk inhalen en verspeelt de ploeg in dat duel punten, dan is NWC niet meer te achterhalen. ,,Dat zou wel erg zuur zijn. Op het veld kampioen worden, dat wil je.”

Voor het seizoen begon gold NWC al als kampioenskandidaat. De ploeg degradeerde vorig seizoen naar de derde klasse. Van Deursen: ,,Op voorhand was het lastig in te schatten. Zelf zagen we ons wel als titelkandidaat, maar ook Helmondia en Blerick degradeerden vorig seizoen uit de tweede klasse.” Die ploegen heeft NWC al afgeschud. Dat de Astense ploeg kampioen gaat worden lijkt haast wel zeker. ,,We maken een statement door zo snel mogelijk terug te keren in de tweede klasse. Ons probleem dit seizoen is dat we de wedstrijden te makkelijk winnen. Bij 2-0 of 3-0 laten we het vaak liggen. Het wordt een uitdaging om volgend jaar niet te verslappen.”