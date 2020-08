NWC ontspannen richting unicum in 92-jarige historie: ‘We hebben niets te verliezen in KNVB-beker’

Na een mindere periode zitten de resultaten van NWC de laatste jaren weer in de lift. Twee seizoenen geleden werd het met speels gemak kampioen in de derde klasse en vorig jaar stond het in de middenmoot in de tweede klasse toen het seizoen gestopt werd. Dit jaar zijn de verwachtingen hooggespannen op sportpark ’t Root. Vanuit de jeugd zijn er talenten overgekomen en met de terugkeer van Martijn Ghielen, Ralf van Oosterhout en Jeremias Carlos David heeft de selectie een kwaliteitsimpuls gekregen. Laatstgenoemde streek twee seizoen geleden neer in Asten maar stopte na het behalen van het kampioenschap. ,,Ik ben een restaurant begonnen in Asten, daar heb ik vorig jaar al mijn energie in gestoken. Uiteindelijk begon het weer te kriebelen en ben ik weer begonnen met voetballen”, stelt de 27-jarige Carlos David die in het verleden onder andere speelde voor Helmond Sport en Gemert.