NWC - Valkenswaard gestaakt wegens zware blessure; Mierlo-Hout wint zonder moeite in Maasbree

Rood-Wit V - Brabantia 0-1.

Zonder zelf groots te spelen vertrok Brabantia met drie punten vanaf sportpark De Korze. De ploeg van trainer Roel Nabuurs had het betere van het spel en kwam na twintig minuten op voorsprong via Tarik Ouzalah. Aan het doelpunt hing een luchtje van buitenspel, maar de arbiter negeerde het vlagsignaal. In de tweede helft drong de thuisploeg aan, maar dit resulteerde niet in een gelijkmaker.

Hoogeloon - De Valk 2-2.

Lange tijd leek Joran Vermeulen de matchwinner te worden voor De Valk. De doelpuntenmachine opende na een kwartier spelen de score, maar vijf minuten later zorgde Sjoerd de Laat ervoor dat beide ploegen met een 1-1 stand gingen rusten. Na een uur spelen zorgde Vermeulen voor een hernieuwde voorsprong voor de bezoekers. Deze leken ze over de streep te trekken, maar diep in blessuretijd bezorgde Yannick Sol Hoogeloon alsnog een punt vanaf de strafschopstip.

Veritas - Oirschot Vooruit 2-0.

Een onnodig verlies voor Oirschot Vooruit op bezoek bij Veritas, in de eerste helft waren beide teams aan elkaar gewaagd en leken zonder doelpunten aan de thee te gaan. Pal voor het rustsignaal kwam de thuisploeg alsnog op voorsprong. In de tweede helft stond de verdediging van Veritas als een huis, het werd een kwartier voor tijd zelfs 2-0 uit een haarscherpe counter.

MVC’19 - Mierlo-Hout 0-3.

Chafik Mezziani opende vroeg in de wedstrijd de score voor de ploeg van trainer Raymond Koenraadt. Mierlo-Hout kwam in het restant van de eerste helft amper in de problemen, al had het wel moeite met het fysieke spel van de thuisploeg. De tweede helft was net bezig toen Yassin Magazi de voorsprong verdubbelde, 0-2. Daarna controleerden de Helmonders de wedstrijd en bepaalde Jeroen Roijakkers de eindstand op 0-3.

Valkenswaard - NWC gestaakt bij 0-0.

Valkenswaard begon sterk aan de wedstrijd en kreeg in de openingsfase twee goede mogelijkheden om op voorsprong te komen maar NWC-goalie Gijs Brüsewitz hield zijn doel met fraaie reddingen schoon. Vijf minuten voor het rustsignaal raakte Thom van de Donk, aanvoerder van Valkenswaard, ernstig geblesseerd. De aanvallende middenvelder liep een beenbreuk op waarna het duel definitief gestaakt werd.