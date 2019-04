NWC verpulvert Laar en is de eerste amateurvoetbalkampioen van Brabant

Van enige vorm van spanning was op sportpark ’t Root geen sprake. Al in de eerste minuut was het raak: Chesron Geuns scoorde. Vijf minuten later was Geuns wederom trefzeker en nog voor het eerste kwartier voorbij was stond het 4-0 door treffers van Ruud Leenen en de derde treffer voor Geuns. Het grote kijken naar de tussenstanden op andere velden was inmiddels begonnen. Liessel stond op achterstand en HBSV op voorsprong. Met een schot in de verre hoek bepaalde Luuk Castelijns de ruststand op 5-0. In de tweede helft was Geuns verantwoordelijk voor de 6-0. Met twee treffers zorgde Timo Janssen voor een 8-0 tussenstand. Vijf minuten voor het laatste fluitsignaal werd op sportpark ’t Root duidelijk dat HBSV de voorsprong uit handen had gegeven en dat NWC kampioen was. Doelman Gijs Brüsewitz bepaalde met een strafschop de eindstand op 9-0.