NWC wint kanaalderby van SV Someren

NWC heeft de kanaalderby met 1-0 gewonnen van SV Someren. Met een prachtig schot ruim twintig minuten voor tijd werd Douwe Hurkmans matchwinner in een wedstrijd die van beide kanten erg matig was.

De openingsfase was voor het thuisspelende NWC. Jeroen van Deursen en Chesron Geuns waren dichtbij de openingstreffer maar Maarten Werts hield SV Someren met knappe reflexen op de been. Toen de Astense aanvalsdrang na een kwartier minder werd daalde het niveau. Someren kreeg via Luc Bouwmans nog een mogelijkheid maar hij maaide over de bal heen. Met de brilstand op het scorebord gingen beide teams aan de thee.

In de tweede helft kregen beide teams twee uitstekende mogelijkheden. Luc Bouwmans lobde de bal vrij voor NWC-goalie Gijs Brüsewitz over en Geuns en Van Deursen zagen Someren-goalie Werts twee keer uitstekend redding brengen. Na een enerverend begin daalde het niveau wederom. De vlam sloeg in de 66ste minuut in de pan toen Somerenaar Robert van Lierop en NWC’er Jeroen van Deursen na een opstootje beide geel kregen. Amper zestig tellen later kon Van Lierop na een wilde charge op diezelfde Van Deursen voortijdig gaan douchen.