NWC ziet bekerstunt in rook opgaan na penalty's

Bij de Astenaren stond Stefan Vaes weer een keertje in het doel en hij zag zijn team een uitstekende eerste helft spelen. NWC had de zaken goed op orde en kreeg enkele mogelijkheden, maar kwam in de eerste helft niet tot scoren. De tweede helft was tien minuten bezig toen Wittenhorst de leiding nam: een vrije trap van Jeremias Carlos David belandde via een been van een Wittenhorst-verdediger tegen de touwen: 0-1.