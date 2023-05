NWC’er Youri van Brussel verkast naar Valkenswaard: ‘Ze hebben erg veel indruk op mij gemaakt’

Van Brussel kroonde zich vorig seizoen samen met Joran Vermeulen van De Valk tot topscorer in de tweede klasse met 22 doelpunten. Dit seizoen nam hij tot dusver acht goals voor zijn rekening bij NWC. ,,Er voetballen twee collega’s van mij bij SV Valkenswaard”, vertelt Van Brussel. ,,Via die jongens is het balletje gaan rollen. Ik heb altijd de ambitie gehad om zo hoog mogelijk te voetballen, mits het met werk en privé te combineren valt. De kans is groot dat SV Valkenswaard kampioen wordt en dan spelen ze volgend seizoen eerste klasse. Daarnaast hebben we dit seizoen met NWC keer tegen ze gespeeld en ze hebben erg veel indruk op me gemaakt. Valkenswaard heeft een jonge en kwalitatief goede groep, waarbij de sportieve ambities mij erg aanspreken. Na een aantal gesprekken met bestuur en de trainer kreeg ik een goed gevoel bij de club.”

Van Brussel stapte in 2004 van NWC over naar de jeugdopleiding van Helmond Sport. Vier jaar later keerde hij terug bij de Astense club en brak daar in 2012 door in het eerste elftal. In 2014 verkaste Van Brussel naar Gemert. Daar stopte hij in november 2018 omdat het voetballen niet meer goed te combineren was met zijn werk. Het seizoen erop sloot Van Brussel weer aan bij NWC.