Oirschot Vooruit aast op herstel: 'Missen nu slimheid om wedstrijd dood te maken’

Vorig seizoen had Oirschot Vooruit in het debuutjaar in de eerste klasse na een stroef begin zestien punten uit dertien duels. Nu is de buit na evenveel wedstrijden veertien punten en de prestatiecurve precies andersom: een dip na de eerste zes wedstrijden ongeslagen te zijn gebleven. ,,Uit tegen HVCH leden we onze eerste nederlaag nadat we een 0-2 voorsprong verspeelden”, zegt aanvoerder Joris Swaanen (24). ,,Onlangs overkwam ons hetzelfde bij Rhode. Daar speelden we een prima eerste helft, openden de score en kregen in de omschakeling kansen om de oorsprong te vergroten. Dat lieten we na en in het slotkwartier verloren we de wedstrijd nog.”