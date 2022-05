Oirschot Vooruit en Sparta'25 doen uitstekende zaken in strijd om ticket nacompetitie

TRANSFER Ha­pert-goa­lie Jesper Storms kiest voor Best Vooruit: ‘Ik wil zien waar mijn lat ligt’

Doelman Jesper Storms (24) van derdeklasser Hapert gaat volgend seizoen deel uitmaken van de selectie van Best Vooruit. Hij is sinds 2016 eerste doelman bij Hapert en moet bij Best Vooruit de concurrentiestrijd aangaan met Bjarne Bakker (die in juli terugkeert na een half jaar in Australië te hebben vertoeft) en Giel van Kollenburg.

6 mei