Oirschot Vooruit verliest en feliciteert aanstaand kampioen Marvilde alvast

Oirschot Vooruit - Marvilde 0-2.

Al vroeg in de wedstrijd kwamen de bezoekers op voorsprong nadat een steekpass door de verdediging bij Twan Demin terechtkwam, die prima afrondde. Kort na rust verdubbelde clubtopscorer Anwar Janssen uit een kluts. De thuisploeg bleef proberen maar wist nooit echt gevaarlijk te worden. Marvilde vergroot het gat met nummer twee Oirschot Vooruit en staat nu 15 punten los met nog zes wedstrijden te spelen.

Rood-Wit V - Mierlo-Hout 2-3.

De thuisploeg speelde een uitstekende eerste helft en kwam via Giovanni van Bladel na een half uur op voorsprong. Tien minuten later verdubbelde Jan van Hout de voorsprong. Dit leek ook de ruststand te worden maar Owen Schamper knikte op slag van rust de 2-1 tegen de touwen. Een eigen doelpunt van Stef Fasen zorgde voor een 2-2 stand na een uur spelen. Op aangeven van jeugdspeler Yassine Magazi bezorgde Mike de Meij de Helmonders de overwinning.

Beerse Boys - Sparta’25 0-3.

Op bezoek bij hekkensluiter Beerse Boys boekte Sparta'25 een ruime 0-3 overwinning. Al in de vierde minuut opende Daan van Heijnsbergen de score voor de ploeg van trainer Patrick Methorst. Pal na de thee verdubbelde Freek Schoones de voorsprong. Beerse Boys kwam aanvallend niet in het stuk voor en slikte een kwartier voor tijd de 0-3 via Joost Ankersmit.

Someren - Valkenswaard 5-2.

Na tien minuten opende Thijs Martens de score voor de thuisploeg. Lang kon het niet genieten van deze voorsprong, amper zestig tellen later schoot Jordi van Meurs de gelijkmaker binnen. Via een rake kopbal van Nick de Louw werd het na een kwartier 2-1 voor Someren. Koen de Louw bepaalde de ruststand op 3-1. In het begin van de tweede helft claimde de thuisploeg een strafschop na een overtreding op Luc Bouwmans, maar de arbiter wuifde die weg. Sam Weijers schoot niet veel later op fraaie wijze de 3-2 binnen maar via treffers van Bouwmans en Fabio Peters won Someren ruim.

De Valk - Braakhuizen 0-0.

Het was de thuisploeg die in de eerste helft de beste kansen kreeg om op voorsprong te komen maar het faalde in de afronding. Braakhuizen was in de tegenstoot een keer dicht bij een doelpunt maar doelpunten vielen er niet in de eerste helft. In de tweede helft gebeurde er niets voor beide doelen.





NWC - RKVVO 2-0.

In een wedstrijd waarin het veldspel van beide kanten van een bedenkelijk niveau was trok NWC aan het langste eind. In de eerste helft was het rustsignaal van arbiter Peerings het hoogtepunt. Ook in de tweede helft gebeurde er lange tijd niets op sportpark 't Root. Met nog ruim twintig minuten op de klok kreeg de thuisploeg een vrije trap welke door Arne van Geffen strak in de kruising werd geschoten, 1-0. In de slotfase maakte Douwe Hurkmans de tweede treffer voor de thuisploeg.

