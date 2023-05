Oirschot Vooruit verliest Teun Sebregts en Alex van Overdijk aan Trinitas Oisterwijk

Sebregts en Van Overdijk voetbalden in de pupillen van Oirschot Vooruit al samen en waren daarna ook teamgenoten in de opleiding van FC Eindhoven en FC Den Bosch. In 2014 trok UNA het tweetal aan. Van Overdijk keerde in 2017 terug bij Oirschot Vooruit, nadat hij nog een seizoen voor Dongen was uitgekomen. Sebregts ruilde UNA in 2019 in voor Achilles Veen en streek vorige zomer weer neer bij Oirschot Vooruit.