OJC Rosmalen kent tegenstander eerste voorronde KNVB-beker, andere Brabantse ploegen vrijgeloot

Programma nacompeti­tie amateur­voet­bal: achttien Zuid­oost-Brabantse teams strijden op finaledag voor promotie of behoud

Voor de achttien resterende Zuidoost-Brabantse ploegen in de nacompetitie wacht zondag op de finaledag de apotheose van het seizoen. Someren speelt op sportpark ’t Hetjen in het Limburgse Stein tegen Sportclub’25 uit Bocholtz om een plek in de eerste klasse. In het seizoen 2016-2017 was Someren voor het laatst actief op dat niveau.

17 juni