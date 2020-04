Ollandia opgeschrikt door overlijden goalgetter Steven van Dijke

Van Dijke voetbalde voorheen in het tweede elftal van Heeswijk en ging in 2017 met trainer en dorpsgenoot Bas van Engelen mee naar Ollandia. Daar reeg de bonkige spits de doelpunten aaneen. In zijn eerste seizoen bij Ollandia was Van Dijke goed voor liefst 40 doelpunten in de competitie. Het jaar erop trof hij 24 keer doel en afgelopen seizoen was Van Dijke met dertien goals andermaal ploegtopscorer.