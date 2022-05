Olympia Boys-trainer ziet speler van buitencategorie bij Tongelre

VIJFDE KLASSE C + E ZUID IIOlympia Boys-trainer Marty Heijmans was zo onder de indruk van de prestaties van tegenstander Michael van Hout dat hij heeft geapplaudisseerd: ‘Hij is van een buitencategorie’, aldus Heijmans.

Vijfde klasse C

Tongelre - Olympia Boys 5-0.

Het kostte Tongelre niet veel moeite om Olympia Boys te verslaan. Michael van Hout schoot na iets meer dan tien minuten een vrije trap in de kruising voor de 1-0. Niet veel later schoot hij ook een tweede vrije trap in de bovenhoek: 2-0. Antonie Wouters zorgde voor rust voor de 3-0. Kort daarna toonde Michael van Hout zijn klasse door zijn hattrick compleet te maken, wederom met een vrije trap in de kruising. “Daar hebben wij voor geapplaudisseerd”, zegt Olympia Boys-trainer Marty Heijmans, “Hij is van een buitencategorie.” Na rust duurde het een hele tijd tot Tongelre de eindstand op het scorebord zette. Vlak voor het laatste fluitsignaal scoorde Boubou Gansiry Dioum de 5-0.

Crescentia - Nieuw Woensel 1-3.

Na een bezoek aan Weert heeft Nieuw Woensel drie punten mee naar Eindhoven genomen. Na twintig minuten voetballen opende Stan Meerlo de score. Zijn doelpunt bleef de enige van het eerste bedrijf. Na rust toonde Nieuw Woensel offensieve klasse en breidde de ploeg zijn voorsprong uit. Door goals van Niels Perrenet en Jens van Mil werd het 0-3. De eindstand werd 1-3, omdat Crescentia nog een penalty kreeg en benutte.

RKSVV - Sterksel 5-1.

“Wij waren niet thuis. Er hadden een paar spelers een feestje gehad. We maken een aansluitingstreffer, maar verder waren we niet thuis”, vertelt Peter Treffers na de verloren wedstrijd. In de eerste helft scoorde RKSVV tweemaal. Na rust vond Ruud van de Velden dus aansluiting, maar het lukte niet om de wedstrijd om te draaien. De thuisploeg scoorde nog drie keer en bepaalde de eindstand op 5-1. Peter Treffers: “Het is uithuilen en over twee weken opnieuw proberen.”

Vijfde klasse E

FC Uden - MVC 1-4.

MVC won van FC Uden, maar incasseerde als eerste. Doelman Youp Spoormakers stond te ver voor zijn doel en werd verrast door een afstandsschot van FC Uden. Na de 0-1 ging MVC direct aan de slag om drie punten te pakken. Kort na de openingstreffer trok Thijs van Mierlo de stand gelijk: 1-1. Dat bleek het laatste doelpunt van de eerste helft. Na rust kreeg MVC wat kansen, maar kwam het twintig minuten voor tijd pas op voorsprong. Gidi Manders maakte het doelpunt. Thijs van Mierlo maakte op aangeven van Pepijn Spoormakers de 1-3. Gidi Manders bepaalde met zijn tweede doelpunt de eindstand: 1-4.

VCA - Elsendorp 1-3.

“Het was een simpele overwinnig”, meer had aanvoerder Dick de Bruijn er niet over zeggen. In de eerste helft had Elsendorp al een grotere voorsprong kunnen hebben, maar het bleef bij slechts een doelpunt van Leandro Ribeiro. Een kwartier na rust verdubbelde Leandro Ribeiro de voorsprong. Het derde doelpunt kwam van Luuk Somers. Na die 0-3 sloop er wat gemakzucht in, maar VCA kon daar weinig mee. De thuisploeg scoorde nog, maar kon geen vuist maken: 1-3. Met deze overwinning stelt Elsendorp plaats zes veilig.

HBV - Fiducia 4-0.

Fiducia miste zeven basiskrachten tegen HBV. Gehavend begon de ploeg aan de eerste helft. Stand houden ging best aardig. Pas kort voor rust opende HBV de score. Na rust vielen er nog twee spelers van Fiducia uit. Daar maakte HBV het meeste van. De thuisploeg maakte nog drie goals. “We hebben gedaan wat we konden, maar het kwaliteitsverschil was te groot”, oordeelt René van Schijndel.