Ondanks verlies ook ‘positieve dingen’ bij Nuenen

Orion - Nuenen 1-0.

De ploeg van trainer Maurice Verberne kreeg voor rust goede kansen. Matt Bolhuis zag een lob mislukken en Ibrahim Barrie kon een kopkans niet verzilveren. Na dom balverlies, waar een vrije trap uit voortkwam, kwam Nuenen op achterstand. In de tweede helft speelde de bezoekers veelal op de helft van de tegenstander, zonder tot grote mogelijkheden te komen. ,,In de slotfase hebben we nog wat opportunistischer proberen te spelen, maar het mocht niet zo zijn”, zei trainer Verberne. ,,Maar ten opzichte van de wedstrijd tegen Juliana’31 hebben we voetballend meer gebracht, dus ondanks de teleurstelling van het verlies waren er ook positieve dingen. En er komen langzaam wat spelers terug van blessures en schorsingen.”