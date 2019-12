ONDO stunt met winst op HVCH, Waalre krijgt er elf om de oren

districtsbekerIn Zuid 1 bekert Nuenen verder na een overwinning op RKTVC. Waalre kreeg er liefst elf om de oren. In Zuid 2 was er de bekerstunt van ONDO, op eersteklasser HVCH.

Zuid 1

Nuenen – RKTVC 3-1.

De wedstrijd werd bij RKTVC in Tiel afgewerkt, omdat Nuenen wilde verplaatsen en de thuisploeg in het geval van een doordeweekse wedstrijd enkel op eigen grond wilde spelen. Nuenen kwam tegen de vierdeklasser via Colin van Gool op voorsprong. Na de pauze kwam RKTVC langszij, voordat Dylan Gielis en Sam Strijbosch Nuenen naar een 3-1 zege schoten.

Bavel – Waalre 11-1.

Een incompleet Waalre had geen kans tegen de derdeklasser. De bezoekers kwamen al snel met 3-0 achter en halverwege stond het al 7-0. In de tweede helft liep Bavel uit naar een 11-1 overwinning. Kees Uythoven scoorde de eretreffer voor Waalre.

Zuid 2

ONDO (wns)– HVCH 3-3.

ONDO zorgde voor een bekerstunt door na penalty’s eersteklasser HVCH uit te schakelen. Ward Slegers maakte in de eerste helft gelijk voor ONDO nadat HVCH op voorsprong was gekomen, de gasten gingen daarna alsnog met een 1-3 voorsprong rusten. Bart Mennen en Bart Loomans zorgden er in de tweede helft voor dat strafschoppen een beslissing moesten brengen. Daarin was ONDO met 4-2 te sterk voor HVCH. ,,Wij verwachtten er niets van, want HVCH was vrijwel compleet”, zei trainer Mark Lommen. ,,Dan hoop je dat de uitslag meevalt, maar we zijn goed teruggekomen. Natuurlijk hebben we ook wel wat geluk gehad, bijvoorbeeld met een bal op de paal, maar dit is hartstikke mooi.”

Sparta’25 – Deurne 0-1.

Deurne had aan een doelpunt genoeg om de volgende ronde van de beker te bereiken. Op bezoek in Beek en Donk werd het 0-1. Sparta’25 was in de eerste helft de bovenliggende partij en Deurne-doelman Frank Derks moest twee keer handelend optreden. Na rust was Deurne beter. De enige goal van het duel viel in de 68ste minuut, toen een voorzet van Deurne na een scrimmagesituatie en een eigen been van Sparta’25 binnenviel, 0-1.

Cito – RKPVV 3-0.

RKPVV is klaar in het bekertoernooi. Op bezoek bij vierdeklasser Cito in Oss verloren de Helmonders met 3-0. RKPVV kwam niet goed voor de dag en creëerde zelf weinig. Halverwege stond Cito op 1-0, in de tweede helft liep de thuisploeg uit naar 3-0.

Volharding – ZSV 1-0.