ONDO wint met 15-1 (!) van arm Sterksel: ‘Alles vloog erin’

,,Alles vloog erin”, zo beschreef ONDO-trainer Mark Lommen de openingsfase van zijn team tegen Sterksel. Na amper twintig minuten stond het al 7-0 voor de koploper in de vierde klasse E dankzij treffers van Joost Berkers (3), Rudi Nijssen (2), Tom van de Wetering en Maik Idzes. Het duurde daarna tien minuten voordag de achtste treffer van de middag viel via Joost Berkers. Door treffers van Ward Slegers en Rudi Nijssen werden de dubbele cijfers al voor het rustsignaal behaald.

‘Alle respect voor Sterksel’

Sterksel wist bij een 9-0 tussenstand te scoren, de tweede treffer van de ploeg dit seizoen. In de tweede helft duurde het acht minuten voordat er weer gescoord werd: Geert Verberna scoorde de 11-1. Diezelfde Verberne scoorde tien minuten later ook de twaalfde treffer voor ONDO. In het laatste kwartier scoorde ONDO nog drie keer via Stan Berkers (2) en Joost Berkers.

,,Alle respect voor Sterksel”, zo gaf Mark Lommen na de wedstrijd aan. ,,Ze bleven gewoon netjes voetballen en maakten geen onnodige overtredingen. Over het spel van zijn eigen team was Lommen dik tevreden: ,,We bleven gaan en speelden erg goed, dat in de tweede helft niet alles lukte kan gebeuren maar het is een prachtige zondag voor ons.”