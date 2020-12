Ongeneeslijke spierziekte ALS treft Veldhovense voetbaltrainer Thijssens: 'Het fundament wordt weggeslagen'

amateurvoetbal Overzicht | EFC draagt zege op aan overleden kantine­baas, Gemert geeft 3-0 voorsprong bijna uit handen

11 oktober Onder troosteloze omstandigheden, zonder publiek en met dit herfstweer, hebben de amateurvoetballers deze zondag de kletsnatte velden betreden. Gemert gaf bijna een 3-0 voorsprong uit handen. EFC hoorde vlak voor de warming up dat kantinebeheerder Ad van Gompel is overleden. De ploeg besloot voor hem te winnen en dat lukte. Stiphout Vooruit was veel te sterk voor SJVV: 6-0.