Ongeslagen koploper EFC promoveert alsnog naar de eerste klasse

,,Vandaag heb ik van de KNVB via een telefoontje en een e-mail vernomen dat ons verzoek om te promoveren is gehonoreerd", vertelt EFC-voorzitter Marcel Blox. ,,Het is alleen nog afwachten of we in eerste klasse C of in de eerste klasse D worden ingedeeld.” Het nieuws van de KNVB kwam voor Blox als een verrassing. ,,Twee weken geleden hield er nog serieus rekening mee dat de KNVB ons verzoek zou inwilligen, omdat in hogere klassen clubs als Vlissingen en Lienden wegvallen en de derde divisie misschien uitgebreid zou worden tot achttien teams. Maar vervolgens vertelde iemand van de KNVB dat wij weinig kans zouden maken, omdat er in ons district Zuid 1 geen eersteklassers wegvallen.”