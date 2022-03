Onterechte nederlaag voor Liessel; Handel klopt SV United

Derde klasse C (Zuid 2)

Liessel - MVC’19 0-1. Op sportpark De Smeltkroes leed Liessel een onterechte nederlaag tegen MVC'19. Vooral in de eerste helft speelde de ploeg van trainer Daniël Voigt uitstekend en kreeg het een handvol kansen. Het doelpunt bleef echter uit. MVC'19 deed het beter in de afronding en schoot bij de eerste kans direct raak. In de tweede helft bleef Liessel sterker maar gescoord werd er niet meer.

Derde klasse D (Zuid 2)

Boekel Sport - De Braak 5-1. Op bezoek bij de koploper hoopte De Braak een goed resultaat te behalen. Er werd gekozen voor een verdedigende tactiek met als doel zo lang mogelijk in de wedstrijd te blijven. Dat ging verkeerd en binnen een kwartier stond het al 2-0. Nadat Tim van der Heijden de 2-1 tegen de touwen kopte was er weer hoop voor de Helmonders maar ze zakten door de ondergrens en verloren met 5-1.

Handel - SV United 2-1.

Handel staat stevig in de subtop na een 2-1 overwinning op SV United. Vooral in de eerste helft speelde de thuisploeg ijzersterk. Jeffrey Driessen schoot op fraaie wijze de openingstreffer binnen, 1-0. Pal voor de thee kwamen de bezoekers uit het niets op gelijke hoogte. In de tweede helft was de thuisploeg minder dominant maar uit een vrije trap kroonde Thijs Fonken zich in de tachtigste minuut tot matchwinner, 2-1.