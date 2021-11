Ontheffing voor amateurclubs die nog in de KNVB-beker zitten: VV Gemert mag ’s avonds trainen

DISTRICTSBEKER ZUID 1 Loting districts­be­ker Zuid 1: Reusel Sport treft Unitas’59; FC Eindhoven AV naar OJC Rosmalen

Er is geloot voor de tweede ronde van de districtsbeker in de afdeling Zuid 1. Er zitten nog 64 teams in het toernooi, waaronder tien ploegen uit Zuidoost-Brabant. De wedstrijden staan gepland tussen 18 en 19 december. De finale van de districtsbeker is op Hemelvaartsdag (donderdag 26 mei 2022) en wordt gespeeld bij RKDVC in Drunen.

23 november