Ontknoping hoofdklasse B: deze hordes moeten Baronie, Gemert en Halsteren nog nemen

TRANSFER Gemert versterkt zich met aanvaller Stijn van den Broek

9:23 Hoofdklasser Gemert, momenteel volop meestrijdend voor het kampioenschap, heeft zich voor volgend seizoen versterkt met aanvaller Stijn van den Broek. De 19-jarige aanvaller komt over van vierdeklasser DSV uit Sint Anthonis. Vorig seizoen scoorde hij 26 keer. In september brak Van den Broek nog zijn enkel, maar inmiddels is hij weer een dragende kracht bij DSV.