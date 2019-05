Ontknoping in hoofdklasse B blijft ongekend spannend: drie Brabantse ploegen strijden om nacompetitie

Vorig weekend won Groene Ster met 2-1 van Alphense Boys, en verzekerde zich daarmee op de voorlaatste speeldag van het kampioenschap en de bijbehorende promotie naar de derde divisie. Voor de Brabantse clubs rest de strijd om tickets voor de nacompetitie. En die zou zo maar eens heel spannend kunnen gaan worden. Een overzicht van de mogelijke scenario’s.

Volledig scherm De stand in de hoofdklasse B. © BS

Je moet er bijna op afgestudeerd zijn om het nog te kunnen volgen, alle mogelijke opties bij de verdeling van de nacompetitie-tickets in de hoofdklasse B. Nadat de KNVB begin november Papendorp uit de competitie haalde, moest geïmproviseerd worden. Er werd besloten dat de eerste periode, gewonnen door Unitas, gewoon zoals gebruikelijk over de eerste tien wedstrijden zou blijven gaan. Periode 2 werd niet langer beslist in wedstrijd 11 tot en met 20, maar in plaats daarvan in de veertien speelrondes vanaf wedstrijd 16 tot en met het einde van de competitie (wedstrijd 28). De laatste periodetitel, die van periode 3, gaat in de nieuwe opzet naar de hoogst geklasseerde ploeg op de ranglijst die nog geen van de andere prijzen (periodetitel of kampioenschap) heeft gewonnen.

Halsteren vrijwel zeker

Wat betekent dit concreet voor Halsteren, Gemert en Baronie? Op de ranglijst van de competitie staat Halsteren op dit moment op een tweede plek, met een punt voorsprong op achtervolgers Gemert en Baronie. Halsteren lijkt vrijwel zeker van de nacompetitie, want als het zelf wint, pakt het op basis van de tweede plek op de ranglijst de derde periodetitel.

Mocht het zelf verliezen en Gemert wint van Baronie zakt het naar de derde plaats, maar omdat Gemert dan de tweede periode wint, gaat Halsteren als ‘hoogst geklasseerde zonder prijs’ alsnog de nacompetitie in. Het enige scenario waarin de geel-zwarten de nacompetitie mis zouden kunnen lopen is als ze zelf met gigantische cijfers verliezen en Gemert en Baronie gelijkspelen.

Gemert heeft twee kansen

Het Gemert van trainer Reinald Boeren, dat de titelkansen twee weken geleden in rook zag opgaan, is de grootste kanshebber op de tweede periode, waarin het twee punten voorsprong heeft op Halsteren. Aangezien het doelsaldo van Gemert een stuk beter is dan dat van naaste belager Halsteren (+24 om +17) lijken de mannen van Boeren aan een gelijkspel tegen Baronie genoeg te hebben om periode 2 veilig te stellen. Mocht Gemert verliezen op bezoek bij Baronie, en Halsteren wint van Leonidas, wordt het voor de zwart-witten een ander verhaal. In dat geval zouden Halsteren als Baronie zowel in de eindklassering als in het klassement van de tweede periode over Gemert heen springen, en staat Gemert na afloop van een sterk seizoen alsnog met lege handen.

Volledig scherm Stand in de tweede periode. © BS

Baronie moet winnen

Voor Baronie is de opdracht aanstaande zondag simpel: alleen winnen van concurrent Gemert is genoeg. Trainer Jurriaan van Poelje bestempelt zijn mannen al heel het seizoen als absolute underdog, maar dat lijkt niet helemaal meer op z’n plek nadat de ploeg dit seizoen wekenlang de ranglijst aanvoerde en op de laatste speeldag nog volop in de race is voor een plaats in de nacompetitie. Net zoals Gemert maakt Baronie bij winst zondag nog op twee fronten kans op een play-offticket: zowel in de tweede periode als in de eindklassering. Dit maakt de onderlinge confrontatie tussen de twee aanstaande zondag in Breda een absolute kraker.

Hoe de nacompetitie gehaald wordt zal voor de clubs niet zo veel meer uitmaken, áls de nacompetitie maar gehaald wordt. Het feit dat dat hoogst geklasseerde ploeg op de ranglijst later instroomt en dus een ronde ontloopt zal een mooie bonus zijn voor de ploeg die achter Groene Ster tweede wordt, maar voor Baronie, Gemert en Halsteren telt maar één ding. Winnen. Zo blijft de ontknoping van de hoofdklasse B, zelfs met de titelstrijd al beslist, tot de allerlaatste minuut spannend.