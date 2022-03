Oppermachtig De Braak grijpt periodetitel

Ze vlogen er vanaf de eerste minuut volle bak op, de spelers van het zaterdagteam van De Braak. Wanneer het inhaalduel met middenmoter Well gewonnen zou worden zou het team zich verzekeren van de eerste periodetitel. Al in de eerste tien minuten kreeg de thuisploeg drie goede mogelijkheden om op voorsprong te komen maar het vizier stond nog niet goed afgericht. Pas na een half uur werd het overwicht ook op het scorebord zichtbaar; Wesley Smits scoorde op aangeven van Roy van der Putten. Toen Romario Aveloo vijf minuten voor de thee vrij voor het doel kwam bleef hij koel en maakte de 2-0.

In de tweede helft was er van spanning weinig sprake, zeker toen de bezoekers na een uur met tien man verder moesten was de wedstrijd gespeeld. Op aangeven van Youssef Chida knikte Smits de 3-0 tegen de touwen en tien minuten voor tijd reageerde hij het alerts toen de doelman van Well een schot van Van der Putten niet kon vasthouden, 4-0. Diezelfde Van der Putten schoot in de slotfase het leer nog snoeihard op de paal.