OSS’20 - UNA live te kijken via onze website en app

amateurvoetbal Overzicht | Gemert strijdend ten onder, MVC wint derby van Fiducia, UNA tankt vertrouwen

27 september Er is weer volop gevoetbald in de regio. Gemert ging op eigen veld strijdend ten onder tegen Westlandia: 1-2. De ploeg wacht nog altijd op de eerste overwinning. In de vijfde klasse E was MVC in de derby tegen Fiducia met 2-0 te sterk.